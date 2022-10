‘The Land of Dreams’, il musical di Nicola Abbatangelo una sfida italiana

ROMA – Un musical con tinte fantasy tutto italiano che ‘canta’ il sogno di un’aspirante artista. Oggi ad Alice nella Città è stato presentato ‘The Land of Dreams’, il primo lungometraggio di Nicola Abbatangelo (già alla regia del cortometraggio ‘Beauty’) recitato e cantato in inglese con un cast quasi tutto italiano, accompagnato dalle musiche di Fabrizio Mancinelli (‘Green Book’).

LA STORIA

Siamo nella New York del 1922, Eva (Caterina Shulha, che canta per la prima volta) è una giovane immigrata italiana, che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale ‘Choo Choo Train’, gestito da Stefano Fresi, e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso (Edoardo Pesce), si innamora dell’affascinante pianista Armie (George Blagden, nel cast di ‘Les Miserables’, regia di Tom Hooper), reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni degli altri. Questo grande amore, però, è ostacolato dal boss, che aspira a diventare sindaco della città e, soprattutto, ha saputo incastrare Eva dandole l’opportunità di realizzare il suo sogno. Minuto dopo minuto trascorso insieme Eva e Armie scoprono che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità. Nel cast anche Paolo Calabresi, Marina Rocco, Carla Signoris.

NICOLA ABBATANGELO: “SPIELBERG E ‘MOULIN ROUGE’ I MIEI RIFERIMENTI”

Per realizzare ‘The Land of Dreams’ ci sono voluti tanti anni e 6 milioni di euro. “Il mio primo film coincide con il grande sogno di fare il regista di un film sui sogni”, ha detto Abbatangelo, emozionato, in conferenza. “Ho lavorato tanti anni nell’agenzia di spettacolo della mia famiglia. Poi ho trovato la mia strada seguendo un corso della New York Film Academy a Firenze, dove ho imparato che il cinema è un lavoro di gruppo. I miei riferimenti – ha proseguito – sono i film di Steven Spielberg che mia mamma noleggiava in videocassetta. Ma direi anche ‘Moulin Rouge!’ di Baz Luhrmaann e ‘Les Miserables’. Mi piace quando i brani si integrano nella storia. Credo che ‘The Land of Dreams’ si avvicini al pubblico sia per la musica e sia per i temi perché parla di sogni, e questi ci riguardano tutti”. Prossimamente “mi piacerebbe girare un musical in italiano per creare un immaginario tutto nostro. Sognare è una cosa seria, può essere la via per guardare il mondo che ci piacerebbe costruire, ma può anche portare a vivere un’illusione. Quello che spero è che in una sala cinematografica ci sia lo stupore e che esistano ancora bambini che dicano ‘wow'”. Per Fresi “è un peccato che non ci sia l’orchestra ad accompagnarci nella vita vera, perché è bellissimo quando la musica invade il quotidiano. Per me sarebbe un sogno”.

IL MUSICAL, UNA SFIDA IN ITALIA

Il musical è genere inconsueto per l’Italia “e ci è sembrato giusto investire su registi giovani fuori dal coro, come Nicola, e realizzare prodotti con una visibilità internazionale”, ha detto Paolo Del Brocco, ad Rai Cinema. In Italia “non siamo stati in grado di traslare l’opera lirica al popolo, come invece hanno fatto in Inghilterra e in America. Ho girato in inglese perché la storia lo richiedeva e non per sudditanza culturale, ci mancherebbe, sono orgoglioso di essere italiano”.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Nicola Abbatangelo e Davide Orsini, la produzione è di Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment.

