Sulle multe degli autovelox di Firenze Forza Italia chiede al Comune una moratoria

FIRENZE – Nei giorni in cui a Firenze la polemica sulle multe fa deflagrare i veleni tra Pd e Iv (con le bordate di Matteo Renzi rivolte soprattutto al sindaco, Dario Nardella), interviene nuovamente Forza Italia, che ora chiede una “vera e propria moratoria” sui verbali. Lo farà con un atto formale presentato in aula dal consigliere Mario Razzanelli, come spiega il capogruppo azzurro in Consiglio regionale, Marco Stella.

“Chiediamo una moratoria non su tutte le contravvenzioni, ma su quelle sequenziali. Quelle fatte dallo stesso apparecchio, sulla stessa strada. A quel cittadino che ha preso la prima multa, poi gli è arrivata a casa la seconda, la terza, la quarta, la quinta, fino ai casi di 35 sanzioni nella stessa strada“, dice Stella.

“C’è una giurisprudenza infinita- prosegue- che ci dice che gli strumenti devono essere preventivi e non repressivi. Chiediamo quindi che il Comune di Firenze faccia ancora prima del giudice di pace annullando, con una moratoria, tutte le multe arrivate prima della seconda. Si faccia pagare, qualora siano già partite, i 16 euro delle notifiche, ma non la contravvenzione, perché i dati sono incontrovertibili: 80.000 multe nel 2021, oltre 400.000 in otto mesi nel 2022″.

E che la questione sia sentita lo dimostrano, conclude, le cifre della petizione lanciata da Forza Italia: “In due giorni sono state oltre 2.000 le firme raccolte. Evidentemente lo sportello che abbiamo aperto contro il multificio del Comune sta funzionando”.

