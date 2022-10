Genova vuole dare una “casa” ai rider, mozione unanime approvata in consiglio

GENOVA – Genova segue l’esempio della Spezia e istituirà presto una “casa dei rider”, un luogo accessibile a tutti gli addetti alla consegna del cibo a domicilio in cui, tramite apposito badge, ricaricare il telefono o il mezzo elettrico, riposarsi, andare in bagno e ripararsi dalle intemperie. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere della lista Vince Genova, Paolo Gozzi, e sottoscritto dal consigliere del lista rossoverde, Filippo Bruzzone.

Sulla scorta di quanto avviene a Milano, il documento chiede anche di valutare la costituzione di un elenco dei rider, su base volontaria, che possa che, basandosi su un’iscrizione su base volontaria, possa diventare la base per eventuali servizi erogati dal Comune (come corsi per la sicurezza stradale, corsi di italiano o di formazione-lavoro), ma anche semplicemente costituire un censimento statistico.

Infine, la mozione chiede a sindaco e giunta di fare pressioni anche assieme ad altri Comuni affinché il contratto collettivo nazionale del settore, al momento sottoscritto da una sola rappresentanza sindacale e da una sola organizzazione datoriale, sia condiviso in maniera più ampia.

“Si tratta di una categoria di lavoratori che assurge spesso all’attenzione delle cronache per le condizioni di precarietà e di pericolo in cui svolge la propria professione e, troppo spesso, per la disumanizzazione del rapporto di lavoro per quanto attiene a tutele, diritti, garanzie- sottolinea il consigliere Gozzi- con la casa dei rider si troverebbe una prima soluzione al disagio di improvvisare una sede, offrendo una postazione che garantisca appoggio logistico e un minimo di comfort ai lavoratori”.

