Di Silverio (Anaao Assomed): “Se deve continuare così eliminiamo il ministero della Salute”

ROMA – “Nonostante non abbia un’età avanzata, se io sono stanco di ascoltare alcuni discorsi, immagino quanto lo siate voi medici e quanto lo siano i pazienti, i cittadini: cambiare tutto per non cambiare niente, in un ministero della Salute di fatto commissariato dal ministero dell’Economia e delle Finanze“. Lo ha detto il Segretario Nazionale dell’Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.

“Un consiglio: se deve continuare così- ha detto- eliminiamo il ministero della Salute, facciamo in modo che la sanità cada ufficialmente nelle braccia del ministero dell’Economia. Perché se la salute della gente deve essere subordinata a indirizzi che contengono sempre l’invarianza di spesa, mi chiedo di che salute stiamo parlando”. “Continuiamo a parlare quotidianamente di cure per il cittadino senza pensare a investimenti strutturali- ha infine tenuto a precisare Di Silverio- e il Covid non ha lasciato alcuna esperienza, se non quella di chi ci ha rimesso la vita per curare la gente, ovvero i medici e i dirigenti sanitari”.

