L’assessore Coletto: “L’accordo innovativo con Sumai copre le difficoltà della sanità in Umbria”

ROMA – “Con il Sumai regionale abbiamo fatto un accordo assolutamente innovativo, che sostanzialmente ci dà una mano ad andare a coprire le difficoltà che avevamo sul territorio. Noi abbiamo una popolazione molto rarefatta sul territorio, avevamo problematiche socialmente difficili da soddisfare come, ad esempio, le visite specialistiche nelle carceri. La zona della Valnerina è una zona molto rarefatta come popolazione ma grazie all’accordo fatto con il Sumai siamo riusciti a soddisfare questa necessità”. Lo ha detto l’onorevole Luca Coletto, assessore alla Salute della regione Umbria, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.

“Credo che il nostro Servizio sanitario, che ha circa 43 anni, abbia bisogno di essere rinnovato – ha aggiunto – c’è bisogno di un vero e proprio Piano Marshall. Ma non per cambiare tutto, quanto piuttosto per andare a stabilizzare quello che è un Servizio sanitario su base universale, apprezzato da tutti, che poche nazioni hanno a livello europeo, considerando che cura tutti senza distinzioni di censo“.

“E questa – ha concluso l’assessore regionale dell’Umbria – è una grande conquista, sia a livello etico che a livello civico. Ecco perché dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti”.

