D’Amato: “Necessaria un’inversione di rotta, 30 miliardi sul Servizio sanitario nazionale”

ROMA – “Il gap tra le aspettative dell’opinione pubblica e quello che le forze politiche sono state in grado di determinare in campagna elettorale è un gap molto elevato e che mi preoccupa molto. Lo dico anche dalla parte del mio schieramento politico”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre. “Mi preoccupa molto- ha spiegato- perché bisogna avere l’esatta consapevolezza della posta in gioco. È stato fatto un lavoro straordinario, va dato atto al governo uscente e al ministro Speranza, ma siamo in una fase molto complicata: la fase relativa alla crisi economica in corso, alla contrazione del Prodotto interno lordo, agli enormi costi energetici che stanno subendo i servizi sanitari e alla scarsa consapevolezza di questo. Accanto alla curva demografica, è veramente una miscela che rischia di essere esplosiva se non si inverte la rotta”. “L’inversione della rotta- ha inoltre affermato D’Amato- passa da 30 miliardi di investimento sul Servizio sanitario nazionale“. “Chiunque sarà il ministro della Salute- ha concluso- chiunque sarà il ministro dell’Economia, avrà la regione Lazio al suo fianco per fare questa battaglia, che va fatta ora perché non abbiamo tempo da perdere”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it