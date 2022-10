Rosso (FdI): “Penso sia follia la presenza dei medici cubani in Italia”

ROMA – “In regione Liguria ho sempre difeso il ruolo del medico specialista ambulatoriale, che è un ruolo fondamentale. Certamente quando leggo che arrivano i medici da Cuba e non si aumentano le ore ai nostri medici specialisti, mi viene soltanto da chiedermi dove siamo finiti. Mi sembra una follia, lo dico prima di tutto da medico, poi anche da deputato. Difenderò sempre la vostra specialità”. Lo ha detto l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, durante i lavori della Tavola Rotonda ‘Decreto 77: il ruolo della specialistica ambulatoriale convenzionata interna’, organizzata a Roma in occasione del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’. “Potremo anche non essere d’accordo, non si potrà dire sempre di sì- ha infine aggiunto- ma vi garantisco che ci confronteremo e proveremo ad ottenere risultati. Tutto il resto lo vedremo andando avanti. Il governo lo abbiamo. Io spero che la presidente Meloni venga incaricata e che faccia il governo però, fino a quando non lo abbiamo definitivamente, aspettiamo ancora un attimo”

