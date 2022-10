Lorenzin (Pd): “Grazie a Speranza, ministro che ha gestito pandemia in Italia”

ROMA – “Voglio ringraziare Roberto Speranza per il peso sostenuto e l’impegno difficilissimo del suo lavoro. Voi potete certamente immaginare quello che ha sopportato in questi anni”. Lo ha detto la senatrice del Partito Democratico ed ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.

“Quando diventi ministro- ha aggiunto- non sai cosa ti possa capitare. Puoi avere idee sulla programmazione, sulla prevenzione ma ciò che ti capita non lo sai. E Roberto Speranza sarà ricordato per essere il ministro che ha gestito la pandemia in Italia“. “Gli errori li commettono tutti- ha proseguito Lorenzin- ma lui ci ha portato qui dove siamo: grazie Roberto. E lo ha fatto in una situazione politica complicatissima”.

“Voglio ringraziare Antonio Magi– ha concluso Lorenzin- per la sua bellissima e coraggiosa relazione, che contiene idee molto interessanti. Dobbiamo batterci per il Fondo sanitario nazionale. E noi, Roberto Speranza ed io, da ex ministri della Salute, siamo pronti a dare un supporto al ministro che verrà”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it