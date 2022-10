Speranza: “Grazie ai medici per il lavoro fatto in questi tre anni”

ROMA – “Mi fa particolarmente piacere essere qui oggi con voi, vedo le prime file gremite di persone con le quali abbiamo lavorato giorno e notte in questi tre anni così difficili. Senza retorica, non è questo il tempo, voglio dirvi grazie per il lavoro che avete fatto in questi tre anni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.

“Ho avuto modo di vedere da un punto eccezionale di sguardo sulla sanità del nostro Paese il lavoro che avete svolto in ogni angolo dell’Italia- ha continuato- il lavoro della nostra sanità, del nostro Paese e della vostra organizzazione in modo particolare. Permettetemi di esprimere anche un sentimento di particolare gratitudine ad Antonio Magi, la vostra guida come organizzazione di rappresentanza ma anche la guida dell’Ordine dei medici di Roma”.

“Voglio esprimergli sostegno e vicinanza- ha proseguito Speranza- perché è stato più difficile fare tutto in questi tre anni, svolgere qualsiasi funzione. Sicuramente è stato più difficile fare il presidente dell’Ordine dei medici di Roma. E vale, ovviamente, anche per il presidente Anelli, che ringrazio per il lavoro fatto a livello nazionale”.

Ribadendo la necessità “del sostegno da parte di tutte le istituzioni”, Speranza ha concluso: “Non dimentico quelle immagini brutte, di assedio alle riunioni degli ordini dei medici da parte di qualche violento facinoroso”.

