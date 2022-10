In Iraq ministro della Difesa Saadoun incontra il Comandante NATO Iannucci

(DIRE) Roma, 18 ott. – “Il ministro della Difesa Juma Inad Saadoun ha incontrato oggi nel suo ufficio, presso la sede del ministero, il comandante della missione Nato in Iraq, il Generale Giovanni M. Iannucci, e alcuni consiglieri dell’Nmi, all’incontro hanno partecipato anche alcuni alti ufficiali della ministero della Difesa”. Così riporta il ministero della Difesa iraqeno in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa irachena Ina.

“Le due parti- si legge ancora- hanno discusso quadri di cooperazione, coordinamento ed espansione del partenariato a livello di addestramento, oltre a fornire esperienza in tutti gli aspetti dell’istituzione militare per sviluppare le capacità dell’esercito iracheno”.

(Foto: https://shafaq.com)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it