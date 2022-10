Ad Aosta si pensa già al Natale: cominciati i lavori per l’allestimento del Mercatino

AOSTA- Manca un mese all’inaugurazione del Marché Vert Noël, il mercatino di Natale della città di Aosta.

Per la prima volta sarà “diffuso” in tre piazze del centro storico e non più nell’area archeologica del Teatro Romano, oggetto di lavori di riqualificazione.

Ieri sono iniziati i lavori per l’allestimento del villaggio alpino, con 20 chalet, in piazza San Giovanni XXIII, davanti alla cattedrale.

Altri sette saranno posizionati a pochi metri di distanza, in piazza Severino Caveri; gli ultimi 11 troveranno posto in piazza Pierre-Léonard Roncas.

