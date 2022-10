Incidente in piazza dei Condottieri a Roma, auto si ribalta dopo scontro: ecco le immagini

ROMA – Incidente in piazza dei Condottieri a Roma, tra il Pigneto e il Prenestino Labicano. Un’auto, che secondo alcune testimonianze procedeva a forte velocità, si è ribaltata, con molta probabilità dopo aver urtato un furgone parcheggiato in doppia fila. Dopo lo scontro, la carambola è terminata contro una vettura in sosta nella carreggiata opposta. Il conducente dell’auto è stato soccorso da un’ambulanza ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni dove gli è stato assegnato un codice giallo.

