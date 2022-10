Delivery letterario per le scuole di Rimini

RIMINI – L’invito alla lettura per i giovani della Biblioteca Gambalunga di Rimini anche quest’anno è sostenibile. Sta infatti già facendo tappa nei plessi scolastici della città che ne hanno fatto richiesta, il cargo bike che consegna alle classi uno scatolone di libri per 45 giorni che possibilità di rinnovare il prestito. Sul sellino uno dei rider della Velostazione.

Dalle scuole d’infanzia ai licei, un invito alla lettura sostenibile



L’iniziativa “Libri in cargo bike”, in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità e con l’ufficio Progetti europei del Comune, rende dunque disponibili nelle scuole una selezione di libri preparati dai bibliotecari, nell’ambito del progetto europeo City changer cargo bike e del programma Horizon 2020 a cui il Comune partecipa in collaborazione con 20 partner europei dalla Norvegia alla Grecia, dal Regno Unito alla Bulgaria.

Il progetto è terminato lo scorso 31 luglio, tuttavia la Velostazione prolungherà il servizio “Free rent cargo bike” fino a fine dicembre e il servizio sarà assicurato fino alla fine dell’anno scolastico. Da quest’anno anche le scuole secondarie di secondo grado potranno aderire attraverso la modalità “Misterybox”.

Da gennaio a maggio di quest’anno i libri della Biblioteca hanno raggiunto 19 scuole, viaggiando grazie alla collaborazione dei rider della Velostazione da nord a sud nel territorio comunale, dalle scuole infanzia alle scuole primarie e secondarie, rifornendo 133 classi, per un totale di 6.888 libri.

