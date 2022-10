Dall’Islanda a Bergamo: 42 docenti in arrivo all’International School

ROMA – Tornare tra i banchi e ascoltare le lezioni dei colleghi; riflettere sul proprio ruolo di insegnante e confrontarsi sulle esigenze dell’universo scolastico, oggi sempre più dinamico e in evoluzione. È quanto proveranno a fare il 24 ottobre prossimo 42 insegnanti islandesi in arrivo a Bergamo direttamente dall’istituto Háaleitisskóli di Reykjanesbær (Islanda). Ad aprire le proprie aule al gruppo, per una giornata di formazione ‘sul campo’, sarà l’International School of Bergamo, scuola internazionale che dal 2011 accoglie studenti dai 2 ai 18 anni di età. La giornata in aula rientra nei programmi di formazione attivati dal Governo Islandese e l’iniziativa è sovvenzionata dall’Unione Insegnanti d’Islanda, che già nel 2019 aveva scelto International School of Bergamo per un altro viaggio educativo.

I DOCENTI ISLANDESI



“La richiesta ci è pervenuta lo scorso giugno e tutto lo staff ha risposto subito con grande entusiasmo- commenta Chiara Traversi direttrice di International School of Bergamo- Progetti come questo sono occasioni preziose di scambio e confronto, importantissime per la crescita professionale e personale del corpo docenti”.



L’Unione Insegnanti d’Islanda è stata fondata nel 2000 e, con oltre 10 mila membri, è di fatto un’organizzazione comune per tutti gli insegnanti, i presidi, i vicepresidi e i consulenti studenteschi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie e delle scuole di musica d’Islanda. Attualmente fa parte dell’EI (Education International) e partecipa attivamente al NLS (Nordic Teachers’ Council), un forum di cooperazione per le associazioni degli insegnanti dei Paesi nordici.



“La figura dell’insegnante- aggiunge Chiara Traversi- sta evolvendosi a fronte anche delle crescenti sfide educative, sociali ed economiche imposte da una popolazione studentesca sempre più diversificata. Per questo è fondamentale garantire ai docenti un percorso professionale che preveda anche momenti di incontro con colleghi di altre realtà. Nel nostro caso poi, rispecchia perfettamente la nostra filosofia didattica che promuove lo scambio di idee e opinioni come strumento per consolidare il sapere della classe e dei singoli”.

LA GIORNATA DI INCONTRO



La giornata del 24 ottobre inizierà con il suono della campanella e proseguirà per tutto lo svolgimento delle lezioni: gli ospiti arrivati dall’Islanda avranno la possibilità di parlare direttamente con i colleghi e gli studenti di International School of Bergamo toccando con mano la realtà scolastica dell’Istituto. “Anche quest’anno, come già nel 2019, sarà un momento di formazione condotto in chiave riflessiva ma partendo dall’esperienza diretta in aula: una modalità, quest’ultima, fondamentale nello sviluppo professionale degli insegnanti”, conclude Chiara Traversi.

