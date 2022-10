Ronzulli capogruppo di Forza Italia al Senato. Berlusconi: “Bernini sarà ministra”

ROMA – “La mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato”. Silvio Berlusconi insiste con il nome di Licia Ronzulli e lo mette nero su bianco in una lettera inviata a tutti i parlamentari di Forza Italia. E la senatrice, fedelissima del presidente azzurro, viene eletta per acclamazione capogruppo al Senato dagli esponenti forzisti a Palazzo Madama. Lo confermano fonti del partito.

BERLUSCONI: “BERNINI SARÀ MINISTRA”

“Ronzulli è stata applaudita e votata all’unanimità. Coi ringraziamenti alla capogruppo uscente (Annamaria Bernini) che andrà a fare il ministro”. Così Berlusconi uscendo dalla riunione del gruppo Fi al Senato.

RONZULLI RINGRAZIA BERLUSCONI

“Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi indicato come presidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama e tutti i senatori che hanno accolto questa proposta all’unanimità“. Così, in una nota, la neopresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

“Ci aspetta un lavoro duro e impegnativo, ma certamente anche emozionante, che porteremo avanti tutti insieme, così come siamo abituati a fare – prosegue la senatrice forzista – . Da parte mia ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità ed enorme dedizione certa di poter contare sul sostegno di tutti i colleghi”.

LA LETTERA DI BERLUSCONI AGLI ELETTI DI FORZA ITALIA

“Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia- scrive il Cavaliere-, permettetemi di complimentarmi per la Vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri Gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore. Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato”.

