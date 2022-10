Al Gf vip lo scontro tra Antonino e Edoardo, mentre Nikita piace al pubblico. Chi sono i 6 nominati

BOLOGNA – “Antonino è totalmente impazzito, si è montato la testa. Mi viene da dirgli “molto meno”. Si sente un figo ma ha fatto una cosa molto brutta nei confronti di un altro compagno di viaggio, da uomo quale si sente di essere”. È una bocciatura totale quella dell’opinionista Sonia Bruganelli nei confronti di Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen ieri al centro della puntata del Grande fratello Vip per una serie di discussioni con Edoardo Donnamaria, buona parte delle quali dipendono dalla scelta di Antonino di ‘giocare’ con Antonella Fiordelisi proprio per farlo ingelosire.

IL TRIANGOLO

Infatti, nei giorni precedenti all’inizio della storia d’amore tra Antonella e Edoardo (il primo bacio c’è stato nei giorni scorsi), tra i tre concorrenti si era creata una specie di triangolo amoroso. Ma in realtà sia Spinalbese che Fiorderlisi stavano solo giocando per fare ingelosire Edoardo, molto preso da Antonella. È stata lei stessa a spiegarlo candidamente in un confessionale: “Per me in amore si possono usare le strategie e io ho voluto testare Edoardo. Poi effettivamente mi sono resa conto che ci è rimasto male e mi dispiace”.

“NON È UN COMPORTAMENTO DA UOMO”

Antonino e Edoardo hanno litigato anche ieri sera, durante la diretta, perchè il tentativo di chiarimento non ha funzionato e anzi ha peggiorato le cose. Antonino ha parlato di “una spallata” ricevuta da Edoardo in magazzino (lui ha negato dicendo che “è contro la violenza” e che se c’è stata una spallata “è stata involontaria” e dovuta a questioni di spazio). Dal canto suo Edoardo ha attaccato Antonino dicendogli che “non è da un comportamento da uomo quello di far star male un’altra persona per un gioco”. Sullo sfondo del litigio, poi, la nomination di Edoardo per Antonino di due puntate fa.

LA BATTAGLIA DI CAROLINA CONTRO IL TUMORE

Nella puntata di ieri sera si è tornato a parlare ancora dell’affaire Caltagirone di Pamela Prati (che ha saputo dall’avvocato in studio di non essere indagata per la vicenda dei bambini) e poi è stato dedicato uno spazio a Carolina Marconi, che ha raccontato la sua battaglia contro il tumore e la speranza (labile ma ancora presente) di riuscire ancora ad avere un figlio. Per lei la sorpresa di vedere arrivare nella casa il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, sempre a fianco a lei in questo difficile cammino di malattia.

NIKITA E LA DEPRESSIONE

Focus, infine, sulla modella Nikita Pelizon, che nella casa sta conquistando molte antipatie tra i concorrenti. Sognatrice e perennemente con il sorriso stampato in faccia, Nikita ha avuto discussioni con diversi concorrenti, a partire da Cristina Quaranta (con cui è scoppiato improvvisamente un brutto momento di tensione anche durante la puntata di ieri sera). Al pubblico però la modella piace, tanto che ieri ha incassato il ruolo di ‘preferita’ più votata da casa e dunque immune alle nomination. Quando poi Alfonso Signorini le ha dato la parola per ‘difendersi’ dalle parole degli altri concorrenti, lei ha risposto accennando ad una storia passata di grande difficoltà: “Dopo tanti anni di down ho deciso di provare ad avere sempre il sorriso. Quando qualcuno mi aggredisce e prova a ferirmi, il mio sorriso diventa ancora più forte per rispondere al nervoso. Ho sofferto di depressione e ho spesso pensato al suicidio“.

NIENTE BESTEMMIA

“Negative” le verifiche sulla presunta bestemmia pronunciata da Amaurys Perez nella puntata di giovedì 13 ottobre. Lo ha spiegato Alfonso Signorini, che aveva annunciato verifiche ed un eventuale squalifica. “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale”. Nessuno quindi è stato espulso.

CHI C’È IN NOMINATION

Aspettando la prossima puntata di giovedì 20 ottobre, in nomination ci sono sei concorrenti: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese (spedito in nomination da Nikita), Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Chi di loro dovrà lasciare la Casa del Gf Vip?

