Ballottaggio Trieste, Dipiazza vicino alla riconferma

TRIESTE – Potrebbe essere una sfida all’ultima scheda quella del ballottaggio a Trieste. Il primo risultato parziale a Trieste, 140 sezioni scrutinate su 238, dà avanti il sindaco uscente Roberto Dipiazza, con il 52,82% delle preferenze. Un margine, rispetto al 47,19% del candidato del centrosinistra Francesco Russo, che difficilmente potrà ricomporsi con i risultati delle 98 sezioni mancanti.

AFFLUENZA GIÙ DI CINQUE PUNTI RISPETTO AL PRIMO TURNO

Affluenza al 41% per il ballottaggio delle comunali a Trieste, cinque punti in meno rispetto al primo turno. È quanto fa sapere la Regione Friuli Venezia Giulia sul proprio sito dedicato allo spoglio elettorale. Il dato è basato su 229 sezioni delle 238 totali.

AGLI EXIT POLL CANDIDATI IN PERFETTA PARITÀ

I primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai davano i due candidati in perfetta parità. Sia il sindaco uscente Roberto Dipiazza che lo sfidante del centrosinistra, Francesco Russo, erano stimati in una percentuale che oscilla tra il 48 e il 52%. Ma con il procedere dello spoglio, il primo cittadino uscente ha iniziato ad accumulare vantaggio.