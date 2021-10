Ministry of Science, Technology and Innovation loses 90% of budget

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – This Friday (15), President Jair Bolsonaro sanctioned the Law that cut more than 94.8 million euros for the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI), corresponding to 90% of the resources in the area.

The redirection of resources was requested by the economic team, led by Minister Paulo Guedes, and will be distributed to the Ministries of Agriculture, of Education, of Health, of Communications, of Regional Development and of Citizenship.

The measure was criticized by the scientific community, which, in a joint note, criticized the change in the destination of the resource:

“When we most need science, the economic team acts against the law, with maneuvers that suggest a deliberate intention to harm the scientific development of Brazil. In addition to not releasing the BRL 690 million (109 million euros) against commitments made with the sector, around BRL 2 billion (316 million euros) from the FNDCT [National Fund for Scientific and Technological Development] are still pending allocation. Science needs to be prioritized. Science is life!”

The FNDCT aims to finance innovation and scientific and technological development, with a view to promoting the country’s economic and social development. The cut in the sector threatens the development of research and increases the fear of ‘brain drain’, or that is, scientists and researchers who choose to develop their work in other countries.

In the ranking of nations that maintain the most qualified professionals, Brazil dropped 25 positions from 2019 to 2020, going from 45th to 70th. According to a survey carried out by the Institute for Applied Economic Research (Ipea), in 2020 the federal government invested less resources in science and technology than in the sector in 2009. At the end of last year, the total investment was 2,717 billion euros.

BRASILE. TAGLI AL BILANCIO, SCIENZA E INNOVAZIONE PERDONO IL 90%

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato una legge che sottrae più di 94,8 milioni di euro al ministero della Scienza, della tecnologia e dell’innovazione, un taglio del 90% delle risorse disponibili.

La riallocazione dei fondi, deliberata venerdì, era stata richiesta da una task force guidata dal ministro delle Finanze Paulo Guedes. Il budget risparmiato verrà diretto ai ministeri dell’Agricoltura, dell’Educazione, della Sanità, della Comunicazione, dello Sviluppo regionale nonché a quello per la Cittadinanza.

La misura è stata criticata dalla comunità scientifica, che in una nota ha condannato la nuova destinazione delle risorse: “Quando abbiamo più bisogno di scienza, il team economico agisce contro la legge, con manovre che suggeriscono una deliberata intenzione di danneggiare lo sviluppo scientifico del Brasile. Oltre a non sbloccare i 690 milioni di Brl (reais brasiliani ndr) a fronte degli impegni presi con il settore, sono ancora in attesa di stanziamento circa 2 miliardi di Brl dal Fondo nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico (Fndct). La scienza deve essere prioritaria. La scienza è vita”.

Con il Fndct si vuole finanziare l’innovazione e lo sviluppo scientifico-tecnologico, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il taglio nel settore minaccia lo sviluppo della ricerca e aumenta il timore della “fuga di cervelli”, ossia la scelta di scienziati e ricercatori di andarsene e di sviluppare il proprio lavoro in altri Paesi.

Nella classifica delle nazioni che riescono a trattenere i professionisti più qualificati, il Brasile ha perso 25 posizioni dal 2019 al 2020, passando dal 45esimo al 70esimo posto.

Secondo un sondaggio realizzato dall’Instituto de pesquisa economica aplicada (Ipea), nel 2020 il governo federale brasiliano ha investito meno risorse per la scienza e la tecnologia che nel 2009.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PERDE 90% DO ORÇAMENTO

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei que promoveu corte de mais de R$600 milhões destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o correspondente a 90% dos recursos da área.

O redirecionamento dos recursos foi solicitado pela equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, e serão distribuídos aos ministérios da Agricultura, da Educação, da Saúde, das Comunicações, do Desenvolvimento Regional e da Cidadania.

A medida foi criticada pela comunidade científica, que, em nota conjunta, criticou a mudança de destinação de recurso:

“Quando mais precisamos da ciência, a equipe econômica age contra a lei, com manobras que sugerem a intenção deliberada de prejudicar o desenvolvimento científico do Brasil. Além de não liberar os R$ 690 milhões à revelia dos compromissos firmados com o setor, cerca de R$ 2 bilhões do FNDCT [Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] seguem pendentes de destinação. É preciso priorizar a ciência. Ciência é vida!”

O FNDCT tem como objetivo financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social do País. O corte no setor ameaça o desenvolvimento de pesquisas no país e amplia o temor de ‘fuga de cérebros’, ou seja, cientistas e pesquisadores que optam por desenvolver seus trabalhos em outros países.

No ranking das nações que mais mantêm profissionais qualificados, o Brasil despencou 25 posições de 2019 para 2020, passando de 45º para 70º. Segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no ano de 2020 o governo federal investiu menos recursos em ciência e tecnologia do que aplicava no setor em 2009. Ao final do ano passado, o investimento total foi de R$ 17,2 bilhões.