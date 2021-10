Ballottaggio Torino, il centrosinistra sfiora il 60%: Lo Russo verso l’elezione

TORINO – Lo spoglio delle schede del ballottaggio delle comunali di Torino si avvia a conclusione: alle 16.05 sono state spogliate 780 sezioni su 919 e il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in netto vantaggio su Paolo Damilano. Lo Russo attualmente è forte del 59,25% dei voti (140.664 voti), mentre Paolo Damilano si ferma al 40,75% (96.745 voti).

ORE 16.00 – PROIEZIONE OPINIO-RAI: LO RUSSO 59,2%, DAMILANO 40%

Stefano Lo Russo 59,2%, Paolo Damilano 40,8. Il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino si conferma saldamente in testa per la corsa alla poltrona da primo cittadino di Torino nella prima proiezione Opinio-Rai sul 7% del campione di votanti.

ORE 15.50 – GELO DA DAMILANO, PARLERA’ A FINE SPOGLIO IN COMUNE

Si sono da poco chiuse le urne del ballottaggio a Torino e l’atmosfera nel quartiere generale di Paolo Damilano a San Salvario è già pesante. Pesano exit poll e proiezioni avverse all’imprenditore, che ha fatto sapere che non verrà a far visita al comitato elettorale, in cui al momento ci sono solo qualche membro del suo staff e un paio di giornalisti. Il candidato si esprimerà sull’esito del voto a risultato definitivo direttamente dal Municipio di Piazza Palazzo di città.

ORE 15.45 – AFFLUENZA FINALE BALLOTTAGGIO FERMA AL 42,13%

Il Comune di Torino ha pubblicato i dati definitivi sull’affluenza al ballottaggio per la scelta del prossimo sindaco. I votanti complessivi sono stati il 42,13% degli aventi diritto al voto, dato in calo rispetto al primo turno quando l’affluenza aveva toccato il 48,08%. I votanti al ballottaggio delle comunali di Torino sono stati 290.582.

ORE 15.05 – EXIT POLL OPINIO/RAI: LO RUSSO TRA IL 56 E IL 60%

Stefano Lo Russo in una forbice tra il 56% e il 60% sarebbe il nuovo sindaco di Torino secondo un exit poll Opinio-Rai rfelativo all’80% del campione di votanti. Il candidato del centrodestra Paolo Damilano si ferma tra il 40% e il 44%.

ORE 15.00 – EXIT POLL QUORUM/YOUTREND: LO RUSSO TRA IL 53 E IL 57%

Il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 53 e il 57% sul candidato del centrodestra, Paolo Damilano, fermo tra il 43 e il 47%. Questi gli exit poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla chiusura delle urne per l’elezione del nuovo sindaco di Torino.

IL RISULTATO DEL PRIMO TURNO

Al primo turno il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo aveva chiuso in vantaggio con il 43,86% dei voti contro il 38,9% del rivale di centrodestra Paolo Damilano.