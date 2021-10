Migranti, Alarm Phone: “Settantacinque persone in pericolo al largo della Libia”

PALERMO – Settantacinque persone sono in pericolo al largo della Libia. A riferirlo è Alarm Phone, che è in contatto con i migranti: si trovano su un gommone al largo della costa di Gasr Garabulli, città del distretto di Tripoli. “Abbiamo informato le autorità affinché vengano salvati, ma finora è stato tutto vano – scrive Alarm Phone su Twitter -. Non lasciateli annegare”.