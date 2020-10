Calenda: “Mi candido a sindaco di Roma”

ROMA – “Sì, mi candido a sindaco di Roma”. Lo dice Carlo Calenda, ospite di Rai3. “Auspico con un consenso ampio- aggiunge- cercherò in tutti i modi possibili di mettere insieme una squadra molto larga“.

Calenda parla della sua candidatura come di “un dovere e una grande avventura”, poi aggiunge: “Non posso parlare per il Pd, partecipiamo ad un tavolo con tutte le forze centrosinistra. Io auspico un appoggio largo perché una persona da sola non pul fare questo lavoro questo lavoro”.

PRIMARIE? “OGGI COMPLICATE, DOMANI INUTILI”

“Le primarie non sono sempre state la panacea. Farle oggi è molto complicato, farle tra qualche mese vuol dire perder tempo a parlare tra di noi per molti mesi invece che ai romani. E poi alle primarie sono stati sconfitti Sassoli e Gentiloni, vinse Marino che poi il Pd rimosse”, ricorda Calenda.

