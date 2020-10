Coronavirus, i contagi superano quota 11mila. I decessi sono 69

ROMA – I dati della diffusione di Sars-Cov-2 in Italia, oggi 18 ottobre.

Rispetto a ieri si contano 780 casi in più: gli attualmente positivi sono 11.705. Aumentano i morti: le vittime registrate oggi sono 69 (ieri erano 47).

LEGGI ANCHE: Sondaggio Monitor Italia, disfatta Covid: per l’81% degli italiani Paese impreparato

Le persone in terapia intensiva sono 750, di cui 110 in Lombardia, 99 nel Lazio e 78 in Campania.

LEGGI ANCHE: Locatelli: “Accelerazione dei contagi, ma niente panico. Lavoriamo per evitare lockdown totale”

I tamponi effettuati sono 146.541 (quelli totali ammontano a 13.540.582).