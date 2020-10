Letta: “Calenda candidato sindaco a Roma? Buona opzione, deciderà Zingaretti”

ROMA – “Carlo Calenda candidato sindaco di Roma? Mi sembra una buona opzione, sarà poi Nicola Zingaretti a decidere”. Lo ha detto l’ex presidnete del Consiglio Enrico Letta ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24.

“Ho molta fiducia in Nicola Zingaretti che sta facendo un ottimo lavoro sia come presidente della Regione Lazio che come segretario del Pd”, ha aggiunto Letta.

“Ringrazio Enrico Letta per le parole di stima. Come ho detto pubblicamente mesi fa, anche io lo avrei convintamente votato come sindaco di Roma“, ha commentato Calenda.