Mar Rosso, Tajani: “L’Ue rafforzi Aspides, il tempo stringe”

ROMA – “Su richiesta italiana l’Ue ha istituito la missione europea Aspides: noi proteggiamo le navi, non attacchiamo gli houthi. Ora in questo frangente ci siamo proposti di fare di più ma anche l’Ue deve fare di più per scortare le navi europee, come chiediamo da mesi. Aspides deve essere rafforzata anche con navi di altri Stati membri. Condivido quindi la posizione del ministro Crosetto che oggi ha scritto alla Kallas, come richiedevamo da mesi. Se poi i nostri mercantili saranno in pericolo, capiremo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani a margine di una conferenza stampa in Farnesina, sollecitato sulla presenza italiana nello stretto di Bab Al-Mandeb, nel Mar Rosso, dove si sta stringendo il controllo degli Houthi yemeniti.

Tajani aggiunge: “Già la Marina ha risposto ad attacchi che provenivano dagli Houthi, con droni. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto nel Mar Rosso, ma se possiamo farlo con Aspides è meglio ma il tempo stringe e i mercantili devono passare, come chiediamo da mesi”. Il ministro conclude lanciando un appello a non lasciare l’Italia sola: “Serve il contributo di tutti: se agiamo per l’Europa, allora deve esserci un aiuto finanziario, se dai Paesi manca quello militare”.