Aggressione a scuola di una 13enne, parla la docente: “L’ho già perdonato, ma voglio capirlo”

ROMA – “Alle 9 io ero in classe e lui era assente, tant’è che avevo addirittura già fatto l’appello e avevo messo l’assenza a questo ragazzo. Questa mattina doveva essere la mattina nella quale avrebbe dovuto recuperare il debito di storia. E intanto ho parlato con un’altra ragazza che aveva avuto il debito anche lei. E mentre parlavo con questa ragazza, che cosa succede? Sento aprire la porta e vedo lui con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera. Mai al mondo mi sarei aspettata che mi stesse venendo vicino per pugnalarmi”. Inizia così il racconto della professoressa Isabella Marsilio, 66 annI, aggredita e accoltellata da uno studente di 13 anni nell’Istituto ‘Giovanni Verga’ di Roma.

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“AVEVA UN PUGNALE SEGHETTATO DI UN PALMO E MEZZO E MI HA COLPITO 3 VOLTE”

L’insegnante, intervistata telefonicamente da ‘Dentro la notizia’, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha proseguito: “Aveva un pugnale di almeno un palmo e mezzo, tra l’altro seghettato. Una cosa terribile. E mi ha colpito tre volte all’altezza dell’ascella sinistra. Ma lì ci ha messo la mano Dio. Perché quando ho guardato il ragazzo negli occhi, aveva gli occhi gelidi, freddi, senza anima. Occhi proprio di qualcuno che ha pianificato un’azione scientemente, lucidamente e che la stava portando a termine”. Alla domanda se abbia paura a tornare in cattedra, la professoressa dice: “No, le posso dire una cosa, non ho paura per niente. Anzi, le dirò di più, che sarei anche disposta a incontrarlo, per farmi spiegare tutto quest’odio, questa rabbia verso di me, da che cosa deriva”. Infine, alla domanda se lo perdonerebbe, risponde: “Assolutamente, l’ho già perdonato”.