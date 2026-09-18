Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 settembre 2026

ATTACCO HOUTHI NEL MAR ROSSO, CROSETTO: “NESSUN ITALIANO FERITO”

Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell’Aeronautica Militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione “con la massima attenzione” e assicura che “non vi sono militari italiani coinvolti” e “non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale”. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento.

AUTO. SALVINI: ARRIVA IL DECRETO ‘SALVA EURO 5’

Arriva il decreto ‘Salva Euro 5’. Nel prossimo Consiglio dei ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il “rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina”, spiega il vicepremier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coivolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto Salvini sottolinea che l’obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea.

NAZIFASCISMO. LA CAMERA RICORDA GLI INTERNATI ITALIANI

Alla Camera celebrazione della Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento durante la seconda Guerra mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’iniziativa, sottolinea il presidente Lorenzo Fontana, è “un omaggio” ai 650.000 internati militari “che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana”. Il vicepresidente, Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire “no” al nazifascismo “conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi”.

ALESSANDRO DI BATTISTA RIMESSO DAL GEMELLI: “STO MOLTO MEGLIO”

Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli di Roma ed è casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”, scrive l’ex deputato M5S. E ringrazia i medici e il personale dell’Ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. “Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”, conclude.