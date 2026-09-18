Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Il decreto accise ed ex Ilva; il question time e la commemorazione di Fabio Mussi. Vediamo di cosa si è occupata la Camera questa settimana.

Mercoledì mattina via libera al decreto carburanti, con la proroga del taglio delle accise e ulteriori risorse per gli stabilimenti dell’ex Ilva: viene infatti finanziata la continuità al siderurgico di Taranto. Per la maggioranza si tratta di un intervento serio per contrastare il rialzo dei prezzi dei carburanti, mentre le opposizioni chiedono a gran voce di tassare gli extra profitti delle multinazionali del petrolio per trovare ulteriori risorse. Tra gli esponenti del governo che si sono presentati in aula per rispondere alle interrogazioni di deputati e deputate c’era Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione. I Cinquestelle gli hanno chiesto conto delle risorse investite per aiutare le scuole ad affrontare il caldo. Ne è nato un botta e risposta.

Mercoledì pomeriggio l’aula ha ricordato Fabio Mussi, morto il 3 settembre a 78 anni. Nato a Piombino nel 1948 da una famiglia di operai, si iscrisse al Partito comunista a 17 anni. Deputato per cinque legislature, è stato vicepresidente della Camera e ministro dell’Università e della ricerca.