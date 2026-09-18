venerdì 18 Settembre 2026

Tragedia in Australia, uno squalo sbrana un uomo a cinquanta metri dalla spiaggia

L'attacco è avvenuto oggi a Perth di fronte la famosa riva di Sorrento Beach

Data pubblicazione: 18-9-2026 ore 16:27Ultimo aggiornamento: 18-9-2026 ore 16:29

ROMA – Attimi da film horror a Perth in Australia, dove questa mattina, un uomo è stato ucciso da uno squalo. L’attacco mortale, è avvenuto intorno alle 10,15 ora locale. Secondo le prime testimonianze, la vittima si trovava con un amico a circa 50 metri dalla riva di Sorrento Beach, una delle mete balenari più frequentate della zona, quando è stato aggredito dall’animale, mentre l’altra persona che era con lui è riuscita a raggiungere in tempo la battigia.

La scena è avvenuta sotto gli occhi dei bagnanti. Alcuni di loro, intervistati dai media locali, hanno definito la scena impressionante. In molti hanno visto l’uomo che veniva tirato sul fondo del mare e poi una grande macchia rossa di sangue. In attesa di individuare lo squalo, le autorità locali e il Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) hanno chiuso la spiaggia per precauzione. Nonostante sul posto siano intervenute immediatamente, motovedette della polizia ed elicotteri, il corpo dell’uomo non è stato ancora recuperato. Secondo la Bbc, nell’ultimo anno sono diversi gli attacchi di squalo avvenuti in Australia nell’ultimo anno. A gennaio anche l’aggressione ai danni di un 12enne. Circostanze, che hanno riacceso nel Paese il dibattito sulla sicurezza balneare e sulla presenza dei grandi predatori nel litorale dell’Australia Occidentale.

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