Ultimi posti per visitare gli impianti Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma

ROMA – Ci sono ancora alcuni posti disponibili per visitare venerdì 25 settembre gli impianti di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma, nell’ambito della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dalla Commissione Europea.

Le iscrizioni sono aperte su sogin.it e nucleco.it e si chiuderanno lunedì 21 settembre. Per partecipare basta prenotarsi a uno dei tre percorsi previsti, due nell’impianto Opec di Sogin e uno in Nucleco, della durata di circa un’ora ciascuno, scegliendo uno dei turni programmati, inserendo i propri dati personali e copia del documento di identità. Due dei tre tour sono aperti, se accompagnati, ai minori dai cinque anni in su.

Un’occasione per vedere da vicino le tecnologie e le misure di sicurezza adottate nella dismissione degli impianti nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi, che conferma l’impegno di Sogin e Nucleco nella divulgazione scientifica e nella diffusione della conoscenza in campo nucleare, con uno sguardo rivolto ai più giovani con l’obiettivo di avvicinarli alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il primo percorso si svolgerà nell’impianto Opec-1, sede delle prime attività di ricerca italiane in campo nucleare, dove si potrà assistere ad una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato. Il secondo tour interesserà la sala controllo e le aree esterne del deposito Opec-2 dove si potrà vedere una dimostrazione di come si misura la radioattività e si utilizzano speciali ‘tende di contenimento’ nello smantellamento di componenti contaminati. Il terzo tour, in Nucleco, sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi provenienti dagli impianti nucleari italiani in dismissione e dalle attività quotidiane nella medicina, nell’industria e nella ricerca.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre, nell’ambito dell’iniziativa, Sogin sarà presente con uno spazio espositivo anche al NET Village presso la Città dell’Altra Economia a Roma, all’interno del progetto NET – Science Together, a cui la Società aderisce insieme ai principali Enti pubblici di ricerca e ad alcune Università per avvicinare i cittadini alla scienza in un contesto informale.