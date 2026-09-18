Il miracolo di San Gennaro in diretta tv: dove vederlo

NAPOLI – Si rinnova il patto d’amore tra Napoli ed il Patrono San Gennaro. Sabato 19 settembre, festa liturgica del Vescovo Martire, è il giorno del Miracolo di San Gennaro. Canale 21, come da tradizione, trasmetterà in diretta dalla Cattedrale di Napoli l’intero rito a partire dalle 8:40.

I telespettatori potranno partecipare alle litanie del Santo, ascoltare la descrizione del Martirio, condividere la preghiera per invocare la prodigiosa liquefazione del Sangue.

Alle 10 le ampolle con il Sangue di San Gennaro saranno prelevate dalla teca che le custodisce nella Cappella del Tesoro. A seguire la solenne processione nella navata centrale della Cattedrale e la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Cardinale Domenico Battaglia. Gli occhi ed i cuori dei fedeli presenti e dei telespettatori saranno tutti rivolti verso il prezioso reliquiario in fiduciosa attesa dello sventolar di fazzoletti bianchi che conferma l’auspicato prodigio.

La telecronaca è affidata a Peppe Iannicelli, gli interventi di Antonio Salamandra, i contributi di Alessio Barco e della Redazione del VG21. Coordinamento di Marianna Emilio, regia Stefano Traditi. Nel corso della lunga diretta saranno proposte testimonianze, approfondimenti, riflessioni sui grandi temi dell’attualità religiosa, spirituale, sociale nel segno del Martirio di San Gennaro.

“Siamo orgogliosi – dichiara l’editore di Canale 21 Paolo Torino – di proporre in diretta uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori che ci seguono da tutto il mondo. Il Miracolo di San Gennaro è uno straordinario evento di fede, cultura e partecipazione popolare. Esprime l’anima più profonda e complessa di Napoli che Canale 21 racconta ogni giorno da 50 anni con competenza e passione”.

Dopo il Miracolo di San Gennaro, Canale 21 prepara l’appuntamento con la Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei Domenica 4 Ottobre a partire dalle ore 10.

Ogni giorno dal lunedì al sabato trasmissione della Santa Messa celebrata dalla Santa Casa di Loreto alle 8:00 nel corso del VG Mattina.

(Photo credit: Museo del Tesoro di san Gennaro)