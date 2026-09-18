Lenny Kravitz ora è un Ken di Barbie: il look è curatissimo (e ci sono pure i tatuaggi)

ROMA – Lenny Kravitz diventa una Barbie, o meglio un Ken: Mattel ha presentato oggi una nuova bambola da collezione dedicata al musicista americano. Prima di lui, la casa produttrice di bambole aveva reso immortale anche LeBron James. Entrambi fanno parte della linea Barbie Signature Kenbassadors.

IL LOOK DEL CANTANTE E TUTTI I DETTAGLI

Ma com’è vestito Lenny Kravitz bambola? Il look è esattamente quello sfoggiato dal cantante durante il Blue Electric Light Tour: maglia in rete color bronzo, jeans scuri a zampa, cintura borchiata, stivali, grandi occhiali da sole e una riproduzione molto accurata dei suoi tatuaggi, compreso quello che raffigura la mamma del cantante Roxie Roker venuta a mancare nel 1995. Un altro elemento che lega Lenny Kravitz alla mamma e che ha trovato posto nella nuova Barbie è la collana che apparteneva alla donna e che il cantante ha indossato spesso.

QUANTO COSTA

Il modello, lanciato sul mercato oggi, ha un prezzo di 70 dollari sul mercato americano (poco più di 100 euro) ed è distribuito attraverso Mattel Creations e alcuni dei principali rivenditori. I collezionisti di certo non si lasceranno scappare l’occasione di metterla sui loro scaffali.

(Foto e video sono stati pubblicati su Instagram da Barbie e da Lenny Kravitz)