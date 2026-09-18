Roma, al via dal Porto di Ostia il tour nazionale Acea Acqua Edu Camp

ROMA – È partito dal porto romano di Ostia il tour nazionale di Acea Acqua Edu Camp, il primo camp che unisce educazione idrica, vela, sport e sostenibilità in un processo esperienziale dedicato alle nuove generazioni e che ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della risorsa idrica.

Questa tappa è la prima di 8 complessive che coinvolgerà gli studenti delle scuole nei diversi territori serviti dalle società idriche di Acea (Lazio, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Molise e Sicilia) e ha visto protagonisti gli alunni della terza elementare della scuola ‘Nostra Signora di Betlem’ di Marino, tra i vincitori del contest cinematografico lanciato lo scorso anno nell’ambito del progetto Acea Scuola Educazione idrica.

All’evento hanno partecipato Carla Consuelo Fermariello, presidente della Commissione Scuola del Comune di Roma, e Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2.

I giovani studenti, attraverso attività educative, giochi a tema nautico ed esperienze pratiche di vela, hanno avuto l’opportunità di approfondire temi legati alla tutela dell’acqua, alla sostenibilità ambientale e all’importanza di adottare comportamenti responsabili per la salvaguardia di una risorsa essenziale per la vita.

Acea Acqua Edu Camp è una delle iniziative previste nell’ambito di Acea Scuola Educazione Idrica, il progetto educativo promosso da Acea, che da quest’anno è stato esteso a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale e che fino a oggi ha coinvolto oltre 30.000 studenti nelle attività formative online e più di 2.000 ragazzi nelle visite guidate agli impianti.

Il programma prevede percorsi formativi su una piattaforma digitale dedicata, visite agli impianti gestiti da Acea sui territori e la partecipazione al contest nazionale “Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro“, attraverso il quale gli studenti sono chiamati a raccontare, mediante un cortometraggio, la propria visione delle tecnologie e delle soluzioni innovative che potranno rendere le abitazioni del futuro sempre più efficienti nella gestione dell’acqua.

Tra i temi proposti figurano il risparmio idrico, il riuso e il riciclo della risorsa, le tecnologie intelligenti applicate alle abitazioni, l’efficienza dei consumi domestici e i nuovi approcci ‘net zero water’. Le classi vincitrici hanno ricevuto voucher per l’acquisto di materiale didattico, mentre i finalisti hanno l’opportunità di partecipare alle attività di Acea Acqua Edu Camp, in corso proprio in questi giorni.