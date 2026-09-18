Ambiente e Cittadinanzattiva, arrivano 60 ‘pacchetti studio’ da Hera. Iscrizioni dal 24 settembre

BOLOGNA – Sono più di 60 le proposte didattiche gratuite, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, che il Gruppo Hera offre nell’anno scolastico in corso e alle quali è possibile iscriversi online dal 24 settembre al 5 novembre. L’edizione 2026-2027 del progetto “La grande macchina del mondo“, mira a rendere “studenti e insegnanti protagonisti attivi del cambiamento, attraverso laboratori ed esperienze capaci di sviluppare consapevolezza, responsabilità, spirito critico su temi ambientali e di cittadinanza attiva”. L’obiettivo è “trasmettere conoscenze e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide legate all’economia circolare, alla tutela delle risorse e alla transizione energetica”. Tra i 60 progetti proposti, visite guidate, in presenza o in modalità virtuale, agli impianti gestiti dalla multiutility. Tutte le attività sono valide come percorsi di educazione civica e orientamento. Alle proposte rivolte ai ragazzi, se ne aggiungono altre riservate agli insegnanti, fra le quali gli open day, previsti il 22 e 23 settembre, per conoscere meglio l’offerta.

I programmi de “La grande macchina del mondo” e di “Un pozzo di scienza“, ai quali solo lo scorso anno hanno partecipato oltre 80.000 studenti di cui circa 23.300 provenienti da 281 scuole di Bologna e dell’area metropolitana, “promuovono una didattica trasformativa che cambia profondamente il modo in cui i giovani vedono il mondo e che, in linea con gli orientamenti Onu e Unesco, favorisce lo sviluppo di valori, comportamenti sostenibili e di una visione sistemica dei problemi ambientali. Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di azioni concrete, come protagonisti attivi nella costruzione di soluzioni necessarie a un futuro più sostenibile”, spiegano da Hera. Per i bambini dai quattro ai 13 anni si propongono in totale 35 laboratori, tra cui otto novità, per parlare di vari temi; non solo acqua, energia, rifiuti, ma anche fast fashion, cibo, ecologia e cambiamento climatico. Nella nuova offerta didattica 2026-2027, il programma de “la grande macchina del mondo” propone anche tre eventi green rivolti a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e webinar di aggiornamento per i docenti a novembre. Sul sito www.gruppohera.it/scuole gli insegnanti possono iscriversi agli open day, previsti in diretta web per martedì 22 settembre.

“Niente è neutro. Ogni scelta lascia il segno” è il tema della nuova edizione di “Un pozzo di scienza”, il programma gratuito di divulgazione scientifica, dedicato a chi frequenta le superiori e pensato per aiutare a comprendere in che modo le scelte individuali e collettive influenzino ambiente, società e futuro, sviluppando, così, pensiero critico e rivelando l’importanza di affidarsi al metodo scientifico. Il catalogo propone laboratori pratici su sostenibilità, energia, acqua, rifiuti e innovazione, visite ai centri di ricerca d’eccellenza del territorio e agli impianti Hera. Non mancano workshop e incontri con ricercatori ed esperti del mondo scientifico, eventi in streaming, conferenze nelle scuole, interviste, con ospiti, tra cui il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e l’entomologo Gianumberto Accinelli, per dare punti di vista innovativi sulle grandi questioni ambientali e scientifiche e sulle soluzioni già presenti in natura. Ritorna, inoltre, “Stardust-Polvere di stelle”, lo spettacolo teatrale sul cambiamento climatico, con cinque nuove tappe in altrettanti territori in cui opera il Gruppo Hera, tra cui Bologna. Lo scorso anno hanno complessivamente partecipato ai progetti didattici di Hera 13.700 studenti modenesi, oltre 8.700 da Rimini e provincia, oltre 9.700 da Ravenna e provincia, oltre 7.500 tra Forlì, Cesena e i rispettivi comprensori.