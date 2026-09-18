Visite ed esami in sanità, arrivano gli aumenti

ROMA – Potrebbero arrivare aumenti nei prezzi di visite ed esami: sta per entrare in vigore, infatti, un nuovo tariffario nazionale che porterà dei ritocchi sui costi di molte prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. I nuovi prezzi entreranno in vigore lunedì 21 settembre e l’aumento medio delle tariffe dovrebbe aggirarsi intorno al 5,8%. La revisione riguarda 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica: tra queste ci sono visite mediche, esami diagnostici, procedure ambulatoriali, ortesi spinali, protesi di arto, ausili ottici e altri dispositivi destinati alle persone con disabilità. Ma c’è un ma: non è detto che gli aumenti impattino direttamente i cittadini e il loro portafoglio: le modifiche riguardano infatti l’importo massimo che il Servizio sanitario nazionale eroga a strutture pubbliche e quelle private accreditate per le prestazioni. Ma il cittadino paga una cifra diversa, che è quella stabilita dal ticket, che non è detto aumenti e che potrebbe comunque restare al di sotto del ‘tetto massimo’ che esiste in molte Regioni per svariate prestazioni. Nella maggior parte delle Regioni, infatti, il ticket ordinario è soggetto a un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta. Restano poi ovviamente valide tutte le diverse cause di esenzione.

LE PRINCIPALI MODIFICHE

Molte prime visite specialistiche avranno un costo superiore di un euro: da 25 si passa a 26 euro. vale ad esempio per le visite neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche e gastroenterologiche. La prima visita oculistica sale da 25,80 a 26,80 euro, quella dermatologica o allergologica da 25,40 a 26,40 euro e quella otorinolaringoiatrica da 26,20 a 27,20 euro.

Cresce di quasi 5 euro la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma (da 33,60 a 38 euro) e anche l’ago aspirato della mammella (da 31,25 a 36,50 euro). Tra gli esami, il prelievo venoso sale da 3,80 a 4,30 euro e l’elettrocardiogramma da 11,60 a 12,05 euro.