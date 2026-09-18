Scoperta in Bolivia una nuova specie di ‘gatto’ selvatico: ecco il Leopardus tilcayo

(Foto e video da Instagram @natgeosociety)

ROMA – Sembrava “uno strano gatto”, invece era una nuova specie felina. L’eccezionale scoperta arriva dalle foreste nebbiose delle Yungas boliviane, dove i ricercatori hanno identificato e classificato ufficialmente il Leopardus tilcayo. L’articolo pubblicato sulla rivista Current Biology e riportata dal National Geographic, ne decreta la portata storica: si tratta della prima nuova specie vivente di felino descritta formalmente a livello scientifico dal 1923, anno della classificazione del gatto delle pampas.

L’indagine scientifica ha preso il via, nel 2016, quando la biologa Paola Nogales-Ascarrunz, National Geographic Explorer, ha incontrato un piccolo esemplare presso il rifugio per animali selvatici Senda Verde. Consegnato da un cittadino locale che lo aveva scambiato per un gatto domestico prima di rendersi conto, durante la convivenza con il felino, della sua natura selvatica, l’animale presentava tratti anomali rispetto alla letteratura nota. Con una lunghezza del corpo di circa 46 centimetri e un peso di circa 1,4 chilogrammi, l’esemplare adulto mostra, infatti, orecchie arrotondate e un mantello marrone chiaro con macchie scure e rosette irregolari, visibilmente più ampie rispetto a quelle del tipico gatto tigre (Leopardus tigrinus).

“Abbiamo scelto di chiamare la specie ‘Tilcayo’, il nome che le comunità locali usano per chiamare il gatto. È il nostro modo di onorare la conoscenza ancestrale e la connessione con questo animale. Ma ricorda anche che dobbiamo proteggere le foreste Yungas, che sono casa di molte specie, tra cui alcune che stiamo solo iniziando a comprendere”, ha detto la biologa.

I dubbi morfologici hanno trovato conferma nelle successive analisi genomiche condotte su 38 individui appartenenti al genere Leopardus. I dati genetici indicano che la linea evolutiva del Leopardus tilcayo si è separata dagli altri gatti tigre circa 1,4 milioni di anni fa, segnando una distanza evolutiva tale da giustificare lo status di specie distinta.