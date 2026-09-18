venerdì 18 Settembre 2026

Al liceo col coltello nello zaino, denunciato a 14 anni

Il coltello aveva una lama di 18 centimetri: il ragazzo il giorno prima aveva litigato con un compagno

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 18-9-2026 ore 10:20Ultimo aggiornamento: 18-9-2026 ore 10:20

NAPOLI – Il dirigente di un liceo scientifico di Terzigno (Napoli) ha recuperato un grosso coltello da cucina che si trovava nello zaino di uno studente giovanissimo, di appena 14 anni. È accaduto a Terzigno, dove i carabinieri della stazione del posto hanno denunciato il ragazzo per porto abusivo di arma.
Il coltello, posto sotto sequestro, presenta una lama della lunghezza di 18 centimetri.
Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un litigio con un compagno di classe.

LEGGI ANCHE: Creavano tirapugni con la stampante in 3D e poi le vendevano: hanno 13 e 15 anni
LEGGI ANCHE: Reggio Emilia, 14enne va a scuola con una mannaia da macellaio di 30 cm

Dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame, tirapugni e altro. Sequestrate anche 78 armi da fuoco. Sono state 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi, 138 quelle denunciate.

Leggi anche

A Bologna torna l’asta delle bici recuperate, vince il più creativo

di Andrea Sangermano

Scontrino salatissimo a Venezia: 72 euro per uno spuntino e due spritz. E ci sono 7 euro per la musica

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia