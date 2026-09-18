Al liceo col coltello nello zaino, denunciato a 14 anni

NAPOLI – Il dirigente di un liceo scientifico di Terzigno (Napoli) ha recuperato un grosso coltello da cucina che si trovava nello zaino di uno studente giovanissimo, di appena 14 anni. È accaduto a Terzigno, dove i carabinieri della stazione del posto hanno denunciato il ragazzo per porto abusivo di arma.

Il coltello, posto sotto sequestro, presenta una lama della lunghezza di 18 centimetri.

Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un litigio con un compagno di classe.

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Dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame, tirapugni e altro. Sequestrate anche 78 armi da fuoco. Sono state 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi, 138 quelle denunciate.