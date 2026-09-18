Di Battista dimesso dall’ospedale: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa”

ROMA – “Sto molto meglio e finalmente sono a casa“. Con queste parole pubblicate sui propri canali social, Alessandro Di Battista ha annunciato le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma e il rientro nella propria abitazione dopo un periodo di degenza. Con lui in foto Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi.

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha condiviso un messaggio per ringraziare la struttura sanitaria romana e i suoi sostenitori per la vicinanza dimostrata durante i giorni di ricovero. “Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno– ha aggiunto l’ex parlamentare- Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare“.

Alessandro Di Battista ha accusato un violento malore con forte cefalea e perdita di coscienza a fine agosto mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Ricoverato dapprima a Santa Clara e poi trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, l’ex deputato ha subito un peggioramento delle condizioni cliniche proprio mentre era in programma il suo rientro in Italia.

I medici locali e l’équipe neurochirurgica italiana del Policlinico Gemelli, giunta sul posto, hanno deciso di operarlo d’urgenza nella capitale cubana. Dopo il completamento dell’intervento e la stabilizzazione del quadro clinico, Di Battista è stato trasportato a Roma il 12 settembre a bordo di un’aeroambulanza ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per proseguire gli accertamenti e le terapie necessarie. Il 18 settembre il rientro a casa.

(Foto da Instagram)