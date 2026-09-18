Europei di volley maschile, l’Italia fa 5 su 5: battuta 3-2 la Slovenia

ROMA – L’Italia maschile di pallavolo fa en plein, vince anche il quinto e ultimo match della fase a gironi degli Europei contro la Slovenia 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9) e può ora pensare all’ottavo di finale, dove domenica alle ore 21.05 affronterà la Danimarca, arrivata quarta nella Pool C di Tampere, in Finlandia. La Nazionale azzurra ha chiuso invece la pool A con 5 vittorie e 15 punti.

lui ha proprio detto all’arbitro guarda come si gioca#italvolley pic.twitter.com/JO9ogpoDdF — simona ❤️‍🩹 (@anomis98) September 17, 2026

Gli azzurri in questa gara sono stati bravi contro la squadra di Fabio Soli a portare a casa subito i primi due set e a imporre il proprio gioco, mettendo in mostra una buona pallavolo. La Slovenia da parte sua ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. Nel quinto però l’Italia ha condotto dall’inizio alla fine.

Domani la Nazionale tricolore guidata da Ferdinando De Giorgi lascerà Modena per raggiungere in bus Torino, con il PalaVela sede della fase a eliminazione diretta, in cui nelle giornate del 20 e 21 settembre si disputeranno gli ottavi e successivamente, il 23 settembre, i quarti.

(Photo credit: Fipav)