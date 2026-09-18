Grande Fratello Vip, cosa è successo nella prima puntata e le nomination

(Fonte: grandefratello.mediaset.it)

ROMA – Il Grande Fratello VIP prende il via con una nuova edizione ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. La prima puntata ha visto protagonisti i nuovi ingressi nella Casa, le prime dinamiche tra i concorrenti, prove da superare, fino alle temutissime Nomination.

La puntata si è aperta mostrando i primi quattro VIP della Open House: Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian hanno avuto la possibilità di accedere alla Casa prima dell’inizio ufficiale. Ad aggiungersi al gruppo già formato sono stati anche: Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Giacomo Gallani, Federica Morello e Giancarlo Danto.

Nel corso della prima puntata non sono mancate le sfide. Sotto la guida di Francesca Manzini – entrata in Casa per insegnare ai VIP alcuni passi di danza – Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian hanno affrontato una prova per conquistare il primo budget settimanale di questa edizione. La loro coreografia ha convinto il pubblico social, permettendo loro di vincere la sfida.

A rendere ancora più scoppiettante la prima puntata è stato il grande ritorno di Alessandra Mussolini, vincitrice della precedente edizione del reality. Con la sua schiettezza e con la sua ironia, l’ex inquilina ha portato un po’ di allegria nella Casa e, senza esitare, ha individuato i presunti comodini del gruppo.

La prima puntata si è conclusa con le Nomination. I concorrenti hanno espresso le loro preferenze, dando il via alle prime strategie e segnando l’inizio ufficiale della competizione. Ad iniziare sono stati i quattro concorrenti dell’Open House. A finire al televoto è stata Carmen.

Le seconde Nomination si sono svolte tra Giulia Provvedi, Giacomo Gallani e Federica Morello. Essendosi ritrovata nella casella colorata di rosso, Giulia ha dovuto compiere una scelta importante e ha penalizzato Federica. Alla fine della puntata, anche il resto del gruppo ha avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza. Ad andare in Nomination sono: Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Federica Morello eMoreno Morello. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato riceverà l’immunità.

Nella seconda puntata faranno il loro ingresso in Casa cinque nuovi concorrenti: Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Müller.

(Photo credit: Mediaset)