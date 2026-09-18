L’oroscopo di venerdì 18 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In arrivo sorprese piacevoli. C’è una persona a cui piaci molto.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Basta poco per farti arrabbiare. Valuta se rimandare a domani gli impegni più duri. Potresti arrivare a casa esausto, consiglio di non fare troppo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Oggi puoi pretendere qualcosa in più! Cura di più la forma: questa sera devi fare un discorso chiaro ad una persona di famiglia, sii sincero anche con te stesso.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Ti meriti di divertirti. Novità nel lavoro…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Torna una giornata stimolante. In amore questo è un periodo che facilita grandi decisioni. Se qualcuno si è allontanato se ne pentirà.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Ancora una volta le questioni professionali possono essere gestite con grande intelligenza. Credo che ci siano dei motivi per cui qualcuno sia in procinto di cambiare vita.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Stamattina devi fare un pagamento o assolvere un compito che potrebbe sembrarti fastidioso. Viaggi lontani: sarai chiamato da qualcuno che non vive nella tua città o devi aiutare un familiare, un amico.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Si farà viva una persona che non sentivi da tempo; giornata nel complesso sottotono, probabile che tu abbia dormito male, ritardi in tutto, un tecnico non sta facendo il lavoro promesso.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Se oggi ti senti un po’ stanco, affranto, nervoso o agitato, prendi tutto con calma e làsciati scivolare i problemi addosso. C’è da rivedere un accordo che riguarda la casa, l’affitto di uno studio o un ufficio.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
C’è chi è stato male, chi si è dovuto fermare per motivi personali e chi in questo periodo fa un lavoro che non soddisfa, ci vuole pazienza. Nelle relazioni più difficili da gestire si parlerà di allontanamento o pausa di riflessione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Questa è una giornata particolare, c’è chi ha messo alla prova il fisico per vari motivi, recupero in serata. In amore attento a non impegnarti su due fronti!