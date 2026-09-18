Le previsioni meteo di venerdì 18 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Un’area depressionaria si sposta al Centro. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari, localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al Sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Mar Ligure molto mosso, mosso il Tirreno, calmo l’Adriatico.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni, per cui l’atmosfera sarà instabile. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità ben presente produrrà delle precipitazioni piuttosto irregolari, più probabili sui settori montuosi, ma con alcuni episodi anche sulle zone pianeggianti, specie del Nordovest. Venti meridionali, mar Ligure molto mosso.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 25°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è bassa. In questa giornata avremo un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno molte nuvole e anche delle precipitazioni che saranno piuttosto irregolari, ma localmente sotto forma di temporale. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Mar Tirreno mosso, perlopiù calmo invece l’Adriatico. Temperature in diminuzione.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 25 e i 28 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

L’atmosfera diventa a tratti instabile sulle nostre regioni, la pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato. Ci saranno molte nuvole e le precipitazioni riguarderanno principalmente le zone interne della Sicilia e della Basilicata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno generalmente calmi. Temperature invariate.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 24 e i 29 gradi su gran parte delle città.