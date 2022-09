Ok della giunta Vda al bando per i progetti contro la violenza di genere

AOSTA – Semaforo verde dalla giunta regionale della Valle d’Aosta al bando per il finanziamento di progetti di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere. L’iniziativa si rivolge agli enti locali, singoli o associati, agli enti pubblici e alle istituzioni scolastiche, al Centro antiviolenza, alle organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, alle cooperative sociali e alle imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

Il tema scelto per l’anno 2022 dal Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere riguarda gli stereotipi e i pregiudizi collettivi. I progetti dovranno essere presentati entro le 12 di lunedì 3 ottobre, secondo le modalità indicate sul sito della Regione, al link https://www.regione.vda.it/servsociali/violenza_di_genere/progetti/progetti/annualita_2022_i.aspx.

