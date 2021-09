Covid, 4.578 nuovi casi e 51 morti. Tasso di positività in calo

ROMA – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.578 nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 4.552 di ieri. I decessi, invece, sono stati 51, in calo rispetto ai 66 di ieri. Con 355.933 tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività scende all’1,3% rispetto all’1,6 di 24 ore fa. Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto occupati in terapia intensiva sono sei in meno, nel saldo tra persone uscite ed entrate nei reparti, per un totale di 519 malati gravi. I ricoverati per Covid nei reparti ordinari sono 31 in meno, per un totale di 3.948 posti letto occupati. Lo riporta il bollettino odierno della Protezione civile con il ministero della Salute.