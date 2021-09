Messi-Psg, l’Equipe svela i numeri del contratto faraonico

ROMA – Stipendio da capogiro per Leo Messi, da quest’anno al Psg dopo una vita passata al Barcellona. Al club parigino l’acquisto del campione argentino, che in estate si è svincolato dai blaugrana ed è quindi arrivato a parametro zero, è costato carissimo proprio in termini di stipendio. Come racconta L’Equipe, infatti, la Pulce argentina percepirà uno stipendio pari a 110 milioni di euro netti in 3 anni, così suddiviso: 30 milioni di euro il primo anno, che diventeranno 40 nel secondo e nel terzo. Per un totale, appunto, di 110 milioni. Non solo. Perché Messi sarà pagato anche in criptovaluta: dei 30 milioni di euro netti, prenderà 1 milione in Psg Fan Token, la moneta del club.