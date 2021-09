Pelè ritorna in terapia intensiva ma assicura: “Mi riprendo bene”

ROMA – Nonostante il ritorno in terapia intensiva, Pelè sta meglio. Lo ha assicurato la stessa leggenda brasiliana sul proprio profilo Instagram. “Amici miei, mi sto riprendendo bene”. Dopo l’operazione per un tumore al colon, l’ex campione sembrava riprendersi rapidamente, tanto che la figlia aveva annunciato l’uscita dal reparto di terapia intensiva. Eppure, dopo qualche giorno in un altro reparto, Pelè è stato nuovamente trasferito in terapia intensiva. “Oggi ho ricevuto visita dei familiari e continuo a sorridere ogni giorno – ha proseguito O Rei sui social – Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi”.