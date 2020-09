VIDEO | Migrante lancia sassi contro gli agenti nel Cas di Monastir in Sardegna

“Ancora una volta la struttura che ospita il Centro di accoglienza straordinaria ha manifestato la sua palese inadeguatezza- il commento di Marco Grandi, responsabile di Es Polizia Cagliari- mettendo a repentaglio l’incolumità di poliziotti, carabinieri e finanzieri. È inaccettabile”.

Le scene di violenza a Monastir, sottolinea Chianese, “sono ormai all’ordine del giorno e non si può più accettare l’assordante silenzio della Prefettura. Se non ci sarà un tempestivo cambio di rotta saranno inevitabili forti iniziative di protesta: i poliziotti vanno ascoltati da vivi, non pianti da morti”.