Digitale, torna Dig.Eat in versione ‘diffusa’: dal 18 gennaio un mese di eventi in streaming

ROMA – Il maggiore evento d’Italia dedicato al digitale si trasforma un ‘racconto diffuso’ con un programma distribuito in 30 giorni di appuntamenti in streaming che coinvolgeranno stakeholder ed esperti del settore pubblico e privato. Il Dig.eat, organizzato da Anorc con il supporto organizzativo di Digital&Law Department, si terrà dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 su una piattaforma online costruita ad hoc e sarà come sempre gratuito.

La sua XIII edizione, dopo il successo dell’anno passato al Teatro Eliseo di Roma, ospiterà una serie di iniziative animate da esperti di rilevanza nazionale e addetti ai lavori, come ogni anno ispirato a un tema in grado di interpretare e sostenere il confronto critico e costruttivo sul percorso di digitalizzazione e privacy del Paese. Non a caso il tema di questa edizione sarà ‘C’era un volta‘ un leitmotiv preso in prestito dal mondo della narrativa per ribaltare le logiche stesse dello storytelling: passato, presente e futuro del digitale comporranno i tre momenti della narrazione del DIG.eat che si concentrerà sulla (vera) storia del Sistema Paese, per come l’abbiamo vissuta negli ultimi 15 anni e per come lo vivremo nei prossimi.

LEGGI ANCHE: Digitale, Anorc invia appello congiunto a Conte: “Tuteli patrimonio informativo pubblico”

La programmazione mensile si comporrà di un palinsesto di ‘eventi’, ciascuno dedicato a una tematica specifica: web conference, interviste, webinar e podcast e sarà preceduto da un ‘prequel’, ossia da una serie di eventi online che anticiperanno le tematiche al centro di questa edizione.

Per informazioni e preiscrizioni è attivo il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digeat-2020-cera-una-volta-95815581985