Palio di Siena, trionfa il Nicchio con Tittia-Anda e Bola. Ma al traguardo il fantino cade e perde conoscenza

FIRENZE – Il Palio di Siena dell’Assunta è stato vinto dalla Contrada del Nicchio con Tittia fantino, che in piazza del Campo vince per la tredicesima volta. In una giornata in cui si ricorda il campione Varenne, scomparso proprio oggi, gli occhi sono puntati sul cavallo vincente, Anda e Bola, al secondo trionfo al palio, dopo quello conquistato per la contrada nemica, il Valdimontone, nell’agosto 2025.

ADDIO ALLA CUFFIA

Grazie a Giovanni Atzeni, detto Tittia, e ad Anda e Bola, il Nicchio non è più la nonna del Palio: la vittoria cancella l’attesa più lunga fra le diciassette Contrade. L’ultimo Drappellone per il Nicchio risaliva al 16 agosto 1998, con Re Artù e Dario Colagè detto Il Bufera.

GROSSO SPAVENTO AL TRAGUARDO

Sul finale però i festeggiamenti sono stati interrotti subito, con la caduta del fantino vincitore: Tittia è cascato infatti dopo aver tagliato il traguardo, travolgendo alcuni contradaioli. Il fantino dopo l’incidente avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti ed è stato subito soccorso e portato in ospedale al policlinico delle Scotte. Al pronto soccorso però è arrivato cosciente ed è stato sottoposto ad accertamenti. Nessuna conseguenza per fortuna per il cavallo, Anda e Bola.

(photo credit: comune di siena/Fb)