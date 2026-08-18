L’incredibile salvataggio di un pilota di parapendio a Grenoble

ROMA – Costretto a restare aggrappato ad una parete di roccia a strapiombo, a 200 metri da terra, finché l’elicottero del soccorso alpino francese si è avvicinato e lo ha tratto in salvo. Brutta avventura ma a lieto fine per un pilota di parapendio, la cui ala si è sganciata, è precipitato sul Mont Saint-Eynard, vicino alla città di Grenoble, nella regione dell’Isère.

Lo sportivo si è salvato agganciandosi a una parete rocciosa e ha atteso le operazioni di recupero della squadra di soccorso alpino CRS Alpes e dalla Protezione Civile. Le immagini del ‘vertiginoso’ salvataggio avvenuto ieri, hanno fatto il giro del mondo.

Lo spettacolare salvataggio di un pilota di parapendio a Grenoble

(photo e video credit: Montagne plus CRS ALPES Secours en Montagne ISERE/Fb)