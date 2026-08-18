Etna, l’aeroporto di Catania annulla le restrizioni dei voli. Invg: “Emissioni di cenere finite”

PALERMO – Dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell’Etna da ‘Red’ a ‘Orange’ è stata disposta nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni dell’aeroporto di Catania.

“Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”, annuncia la Sac società che gestisce il Vincenzo Bellini.

La decisione arriva poche ore dopo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, emesso alle 7.24 di questa mattina che ha determinato il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell’Etna da rosso ad arancione e ufficializzato la fine delle emissioni di cenere. In generale, “l’attività esplosiva è in diminuzione, l’emissione di ceneri debole e confinate nella zona della cima. Il Flusso di lava è ancora presente osservato nella Valle del Bove”. In particolare si sottolinea che “non sono prodotte nube di ceneri”.

(photo credit: Invg vulcani/fb)



